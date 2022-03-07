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Названо число школ, разрушенных войсками РФ

В начале российской военной агрессии в Украине объявили двухнедельные каникулы, но вскоре обучение планируют возобновить.
Названо число школ, разрушенных войсками РФ

За 11 дней с начала вторжения России в Украину повреждено, или разрушено 211 школ. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телемарафона.

Он уточнил, что поврежденные объекты инфраструктуры временно заменит удаленное обучение.

"На сегодняшний день наблюдаем, что каждый день разрушенных или поврежденных школ становится больше. Уже 211 школ, часть из которых полностью разрушены, часть повреждены", - прокомментировал министр.

Также Шкарлет отметил, что объявленные в начале российской военной агрессии в Украине двухнедельные каникулы вскоре закончатся. Обучение планируют возобновить на всей территории страны.

"Образовательный процесс не должен прерываться, на следующей неделе мы будем рекомендовать там, где это возможно. Там, где нет такой возможности, мы будем давать возможность индивидуального, дистанционного обучения", - добавил Шкарлет.

 

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