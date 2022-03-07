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Россия атаковала с воздуха Овруч на Житомирщине

В результате воздушного удара в Коростене выбило окна в трехэтажном здании общеобразовательной школы №2.
Россия атаковала с воздуха Овруч на Житомирщине

В Овруче Житомирской области воздушным ударом разрушило здания. Также пострадала школа. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщает ГСЧС.

В частности, разрушено здание Овручского центра занятости, полностью два двухэтажных жилых дома.

Также получили повреждения (выбиты окна, двери) несколько многоквартирных домов.

Кроме того, в результате воздушного удара в Коростене выбило окна в трехэтажном здании ОШ №2. Погибших нет, но один  человек получил травмы.

"Для проведения поисково-спасательных работ привлечена 1 единица техники и 3 человека личного состава 8-й пожарно-спасательной части", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате удара с воздуха по одному из блок-постов в Коростене погибли четыре человека и пять получили ранения.

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