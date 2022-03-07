Названо число пострадавших во время атаки войск РФ на Винницу

Аэропорт Винница и воинскую часть в Гавришевке российские войска обстреляли ракетами. В результате взрывов произошел пожар, пострадали люди.

В результате авиаударов по Виннице пострадали 10 человек. Среди них гражданские и военные. Об этом в воскресенье, 6 марта, заявил председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов в Telegram.

"Винницу атаковали с неба. У нас сегодня 10 пострадавших. И военные, и гражданские. При этом один человек погиб, трок ранены. Это лишь предварительные данные", - сообщил он.

По его словам, пострадала и военная часть аэропорта, и гражданская.

"Загорелись цистерны с топливом, но у них не получилось полностью все подорвать благодаря слаженным действиям ГСЧС. Они локализовали и потушили пожар", - добавил он.

Под завалами на территории аэропорта могут еще находится люди.

"Это первая мощная бомбардировка Винницы, поэтому я призываю всех винничан — когда вы слышите сигнал тревоги, немедленно идите в убежище. Потому что у нас пренебрегали многие винничане тревогой, и теперь, с сегодняшнего дня, все понимают серьезность этой ситуации, когда в город приходит большая война", - резюмировал Борзов.

Известно, что около 13.35 вблизи Гавришовки в результате ракетных обстрелов возник пожар на территории склада горюче-смазочных материалов на площади около 1 тыс. м² и частично разрушено админздание. По состоянию на 14.35 из-под завалов извлечены четыре человека, из них один человек погиб.

Ранее сообщалось, что окупанты нанесли ракетный удар по аэродрому Винницы с акватории Черного моря с помощью стратегических бомбардировщиков.