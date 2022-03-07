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Священнослужитель объяснил, можно ли желать смерти врагу

Во время мирного времени священнослужители стараются избегать ответа на данный вопрос и призывают быть милосердным.
Священнослужитель объяснил, можно ли желать смерти врагу

Митрополит Луцкий и Волынский Михаил объяснил, можно ли желать смерти захватчикам, которые причастны к смертям и другим бедам. Позицию церкви священнослужитель озвучил в эфире BBC News Ukrainian.

"Это, наверное, самый сложный вопрос, который Церковь рассматривала, ведь упирается в заповедь: "Не убей", - начал он.

"Одна из философско-богословских мыслей звучит так: ненавидьте врагов Божьих, боритесь с врагами Отечества, но любите врагов своих. Бороться с врагами Отечества - это значит и словом, и оружием. Оружие же предполагает уничтожение. Если этот враг стреляет по твоему дому, по твоему ближнему, то это уже враг Божий, ибо он посягнул на жизнь человека. Этот должен быть уничтожен, и никакого греха в этом нет. Даже на исповедь не надо ходить", – пояснил духовник.

Напомним, президент заявил, что в Прощенное воскресенье Украина не прощает и никогда не простит российских оккупантов, которые вторглись на украинские земли.

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