Итоги 06.03: Вторая волна и истребители Украине

Враг еще опасен и готовит вторую волну широкомасштабного наступления; Страны НАТО получили разрешение на отправку истребителей Украине. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Украину ждет вторая волна наступления – Данилов

Российский агрессор готовит вторую волну широкомасштабного наступления на Украину. Гражданам страны нужно быть максимально готовыми и сплоченными, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он же отметил, что украинская армия дает достойный отпор, и "день нашей победы над российской химерой приближается с каждым днем". По его словам, стратегически важными остаются города Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, Чернигов и Одесса.

США дали "зеленый свет" истребителям для Украины

США дали "зеленый свет" странам НАТО в случае, если они решат предоставить истребители Украине. Решение было принято на следующий день после того, как президент Зеленский обратился к членам Конгресса с призывом предоставить истребители во время субботнего звонка в Zoom.

НАТО не закроет небо над Украиной

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что НАТО не закроет небо над Украиной, потому что это будет означать вступление в военный конфликт с Россией. Она отметила, что блок несет ответственность за жизнь миллионов европейцев и не может рисковать, чтобы путинская война в Украине перекинулась на другие страны и превратилась в третью мировую.

В Генштабе обновили данные потерь российской армии

С 24 февраля по 6 марта общие потери личного состава российских войск в Украине ориентировочно составили более 11 000 человек. Также были уничтожены 44 самолета, 48 вертолетов, 285 танков, 985 боевых бронированных машин. При этом, в Генштабе отметили, что "враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой поклонников "русского мира".

Российские военные открыли огонь по гражданским лицам в Ирпене

По меньшей мере три человека погибли, в том числе – двое детей, еще один человек в тяжелом состоянии из-за ранений. Вероятно, огонь велся из минометов. Среди погибших могут быть члены одной семьи, – сообщает издание со ссылкой на своего корреспондента.

Российская авиация готовится к бомбардировкам Одессы

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, российские военные готовы бомбить Одессу. Он уточнил, что украинские военные располагают данными, которые свидетельствуют о том, что данная война не была импровизацией, а хорошо спланированным актом. По его словам, уже заговорили российские военные, взятые в плен. Среди них – и пилоты самолетов, бомбившие украинские города.

Житомирщину обстреляли

Овруч и Коростень в Житомирской области подверглись ракетным ударам РФ, есть погибший и раненые. Разрушены десять частных жилых домов, в одном из них возник пожар. Спасены пятеро детей из подвального помещения.

Граждан Мариуполя снова не смогли эвакуировать

В Мариуполе сорвана вторая попытка обеспечения "зеленого коридора" для эвакуации гражданских лиц. Она снова закончилась обстрелами со стороны россиян, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, бойцы отряда специального назначения Национальной гвардии Украины, полиция и другие подразделения информировали граждан об опасности таких дорожных коридоров. Советник главы МВД также призвал граждан оставаться в убежищах, если не обеспечена полная тишина.

Российские военные обстреляли жилые дома в Краматорске

Под огонь попал ряд домов по бульвару Краматорский. По меньшей мере, есть двое погибших и большое количество раненых. Ориентировочно, речь идет о крылатой ракете – такой, которую сбили накануне близ Краматорска украинские силы ПВО.

Российские войска обстреляли Винницу

Российский агрессор подверг ракетному удару аэропорт в Виннице и воинскую часть в селе Гавришовка возле областного центра. Окупанты нанесли ракетный удар по аэродрому Винницы с акватории Черного моря с помощью стратегических бомбардировщиков. Было выпущено восемь ракет, вероятно Х-101, имеющих большую дальность применения, до 5500 км.

В России на митингах против войны в Украине задержано около полутора тысяч человек

Акции протеста прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге. Больше всего задержанных в Новосибирске (264 человека), Екатеринбурге (199), Тюмени (122), Перми (89), Красноярске (78), Иркутске (66), Уфе (50), Челябинске (43), Москве (29), Омске (26).

Арахамия назвал вопросы, по которым практически невозможно согласие со страной-агрессором

По его словам, это признание Крыма российским и признание Украиной "ЛНР" с "ДНР". Арахамия отметил, что на переговорах обе стороны ведут активное обсуждение и прислушиваются друг к другу. Касательно других требований РФ - демилитаризации и нейтрального статуса, по словам политика, говорить сложно.