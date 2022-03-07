Российские войска обстреляли пригород Николаева
Вражеские обстрелы жилых кварталов и в пригороде Николаева привели к пожарам, работают спасатели.
Российские войска в ночь на понедельник, 7 марта, обстреляли пригород Николаева, возник пожар, сообщает пресс-служба местного управления ГСЧС.
"Утро, 7 марта, для николаевских спасателей и горожан было тяжелым и напряженным.
Вражеские обстрелы жилых кварталов и в пригороде Николаева привели к пожару. В настоящее время спасатели 1, 3, 4, 5, 26, техника аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области привлечены на ликвидацию пожаров, вызванных вражескими обстрелами", - сказано в сообщении.
По данным МВД, жилые кварталы Николаева обстреляли из РСЗО Смерч.
В соцсетях публикуют видео последствий удара.
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