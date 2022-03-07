Враг продолжает наступательную операцию – Генштаб

Украинские войска обороняются по всем направлениям выдвижения противника. Войска РФ продолжают нести большие потери.

В Генеральном штабе ВСУ опубликовали оперативную информацию о российском вторжении в Украину на утро понедельника, 7 марта.

С начала суток российские войска продолжили нанесение ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по населенным пунктам Украины. Для этого противник продолжает использовать аэродромную сеть Беларуси.

"Действуя коварно, оккупанты нарушают правила Международного гуманитарного права, совершают обстрелы гражданского населения, "зеленых коридоров", берут в заложники женщин и детей, размещают технику, боеприпасы в жилых кварталах городов, искусственно создают гуманитарный кризис в захваченных населенных пунктах", – заявило украинское военное руководство.

Так, город Ирпень остается без света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, солдаты РФ запретили горожанам выходить из домов.

"Имеют место многочисленные случаи съемки постановочных репортажей для российских телеканалов по поводу якобы гуманности и человечности солдат захватчиков. Также, в социальных сетях враг продолжает распространение контента, созданного от первого лица, негативно освещающего деятельность Вооруженных Сил Украины", – подчеркнули в Генштабе.

Украинские войска осуществляют оборонную операцию по всем направлениям выдвижения противника. Враг продолжает нести большие потери в живой силе и технике, сдается в плен.

Ранее сообщалось, что на 6 марта войска РФ потеряли 285 танков, 48 вертолетов и 44 самолета. Число погибших российских солдат превысило 11 000 человек.