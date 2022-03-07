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Россия объявляет режим тишины для гумкоридоров

В 9:00 должны заработать гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум, утверждают в РФ.
Россия объявляет режим тишины для гумкоридоров
Россия объявляет режим тишины с 9:00 и открывает гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Об этом заявили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию в понедельник, 7 марта.   "Указанная информация доведена до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций через все имеющиеся информационные ресурсы, включая средства массовой информации", - говорится в сообщении.   Отмечается, что РФ будет контролировать процесс с беспилотников.   По данным российских СМИ, РФ открывает гуманитарные коридоры по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона к президенту РФ Владимиру Путину.   Информации от украинской стороны по этому поводу пока нет.  
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