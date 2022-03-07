Обстрелянный Мариуполь показали с высоты

У жителей города нет связи, света, еды и воды. Уже два раза сорвалась попытка организовать "зеленый коридор" для вывоза населения.

Мариуполь, который уже несколько дней находится под обстрелами, показали с высоты птичьего полета.

В городе два дня подряд срывается эвакуация мирного населения из-за нарушений режима тишины российской стороной.

Жители сообщают о катастрофической ситуации.

"Все люди города Мариуполь в смертельной опасности. Полностью отрезана связь с родными. Город без света. Нет воды, еды, тепла... Тысячи мирных людей умирают сейчас!", – заявил в видеообращении мариуполец.

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Ранее сообщалось, что украинские военные осуществили контратаку на Мариупольском направлении и уничтожили три вражеских танка, четыре БМП, два Тигра и около тридцати российских солдат.