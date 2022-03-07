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В Луганске произошел взрыв и загорелась нефтебаза

Видео пожара публикуют в соцсетях местные жители. Отмечается, что огонь виден с большого расстояния.
В Луганске произошел взрыв и загорелась нефтебаза

В Луганске утром 7 марта прогремел сильный взрыв в результате которого загорелась нефтебаза. В сети появились видео пожара.

Как сообщили российские СМИ, объект якобы обстреляли Вооруженные силы Украины с применением тактического ракетного комплекса Точка-У.

Ранее сообщалось, что в Луганской области во время атаки на ВСУ были ранены 650 российских солдат.

 

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