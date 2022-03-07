Пентагон: РФ ввела в Украину 95% группировки войск

Еще в пятницу Пентагон оценивал этот показатель на уровне до 92%. Таким образом, РФ продолжает вводить войска.

По оценкам Пентагона, Россия ввела в Украину уже 95% сосредоточенных на границе войск, пишет Washington Examiner. "Из около 170-ти тысяч военнослужащих, размещенных (ранее) вдоль украинской границы на территории России и Беларуси, примерно 95% сейчас находятся внутри Украины", - говорится в сообщении. При этом еще в пятницу Пентагон оценивал этот показатель на уровне до 92%. Пентагон также "заметил ограниченные изменения на местности за последний день": в то время как российские силы "продолжали усилия по продвижению и изоляции Киева, Харькова и Чернигова на севере и востоке, однако встретили сильное сопротивление украинцев". По данным Минобороны Великобритании, Россия за выходные минимально продвинулась вглубь территории Украины.

Как отметили в британском оборонном ведомстве, за последние 24 часа российская авиация и артиллерия продолжали наносить интенсивные удары по военным и гражданским объектам в городах Украины. Удары были нанесены по Харькову, Николаеву и Чернигову, а также по Мариуполю.

"Крайне маловероятно, что на сегодняшний день Россия успешно достигла запланированных на эти даты целей", - уточнили в Минобороны.