Украинская армия отбила Чугуев

В ходе боев оккупантам были нанесены большие потери в личном составе и технике. В частности, уничтожено руководство двух бригад.

Вооруженные силы Украины взяли под контроль город Чугуев Харьковской области, выбив из него оккупантов. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях. В ходе ведения боевых действий уволен г. Чугуев", - сообщают защитники.

Кроме того, в ходе боев вражеской армии были нанесены большие потери в личном составе и технике. В частности, уничтожены командир 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковник Дмитрий Сафронов и заместитель командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады НДС ВС РФ подполковник Денис Глебов.

Как сообщалось, под Харьковом украинская армия перешла в контрнаступление.