СБУ задержала агента ФСБ, продвигающего ”русский мир”
Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который продвигал "русский мир" в Украине. У правонарушителя был псевдоним "Гелен", удалось установить и его куратора. Об этом сообщает СБУ в телеграмме.
Читайте также: СБУ сорвала планы России по созданию "республик" на западе УкраиныСлужба безопасности словила его в Закарпатье во время разгона в СМИ двух идей Кремля: якобы Украина погрязла в тотальном национализме и это мешает "нормальным жителям", а также якобы украинцы должны помогать россиянам, которые "спасают" нашу землю.
Правонарушитель имеет документы прикрытия на имя Шипулин Александр Владимирович и якобы работает в Казанском университете Евразийских и международным исследований. Его координатор - офицер 5 Службы Департамента оперативной информации ФСБ РФ Хрусталев Сергей Николаевич.
Его миссия в Украине была:
- поиск микробиологических лабораторий двойного назначения.
- сбор информации про общественно-политическую ситуацию в Украине.
- проведение информационных операций, выгодных агрессору.
Сейчас с агентом оккупантов работают контррозведчики и следователи СБУ. Мужчина находится под стражей.
Ранее мы писали, что по данным СМИ в Минск прилетел из РФ Янукович. В фантазиях страны-оккупанта, чтобы Янукович заменил Зеленского на посту президента.