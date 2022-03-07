СБУ задержала агента ФСБ, продвигающего ”русский мир”

Диверсанта поймали в Закарпатье.

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который продвигал "русский мир" в Украине. У правонарушителя был псевдоним "Гелен", удалось установить и его куратора. Об этом сообщает СБУ в телеграмме.

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Служба безопасности словила его в Закарпатье во время разгона в СМИ двух идей Кремля: якобы Украина погрязла в тотальном национализме и это мешает "нормальным жителям", а также якобы украинцы должны помогать россиянам, которые "спасают" нашу землю.

Переписки, доказывающие вину задержанного. / СБУ

Переписки, доказывающие вину задержанного. / СБУ

Переписки, доказывающие вину задержанного. / СБУ

Переписки, доказывающие вину задержанного. / СБУ

Переписки, доказывающие вину задержанного. / СБУ

Правонарушитель имеет документы прикрытия на имя Шипулин Александр Владимирович и якобы работает в Казанском университете Евразийских и международным исследований. Его координатор - офицер 5 Службы Департамента оперативной информации ФСБ РФ Хрусталев Сергей Николаевич.

Его миссия в Украине была:

поиск микробиологических лабораторий двойного назначения.

сбор информации про общественно-политическую ситуацию в Украине.

проведение информационных операций, выгодных агрессору.

Сейчас с агентом оккупантов работают контррозведчики и следователи СБУ. Мужчина находится под стражей.

Ранее мы писали, что по данным СМИ в Минск прилетел из РФ Янукович. В фантазиях страны-оккупанта, чтобы Янукович заменил Зеленского на посту президента.