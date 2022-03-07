Кабмин назвал список областей, жители которых получат по 6,5 тыс гривен
В перечень вошли 12 областей и столица Украины. Население получит выплаты по программе еПоддержка.
Кабинет министров Украины утвердил список областей, на территории которых оказывается помощь лицам, потерявшим работу из-за войны. Об этом Кабмин сообщил в своем распоряжении. День можно будет получить в рамках программы еПоддержка.
Читайте также: Зеленский: Нужны новые санкции против РФ, бойкот импорта и экспортаВ перечень областей, где будет действовать программа, вошли: Волынская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области и Киев.
Жители этих регионов получат от Украины единоразовую оплату - 6,5 тысяч гривен.
Читайте также: Зеленский не покинет Киев, - ПодолякОтметим, что впервые о таком распоряжении стало известно несколько дней назад. Владимир Зеленский сделал обращение к гражданам Украины, которые потеряли работу из-за войны. Президент заявил, что деньги выплатят без всяких условий.
Ранее мы писали, что Песков назвал условия, при которых они прекратят огонь. Зеленский и украинский народ на это не пойдут.
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