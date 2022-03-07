В Ивано-Франковске задержана женщина, которая передавала информацию в РФ - СБУ

Задержанная служила информатором у российских оккупантов.

Франковск один из первым принял на себя удар в полномасштабной войне. / 24 канал

В Ивано-Франковске Служба безопасности Украины задержала женщину, которая передавала стратегически важную информацию в РФ. Об этом сообщает телеграм-канал "Оперативный ВСУ".

Женщина служила информатором для оккупантов. Подозреваемая - уроженка Киева, но переехала в Прикарпатье в декабре 2021 года. Она поселилась рядом с военным аэродромом, изучала маршруты взлета и посадки, фиксировала на фото и видео вылеты самолетов. Все данные предательница передавала врагу.

Предательница передавала важную информацию оккупантам. / Полиция / Facebook

Напомним, что утром 24 февраля в военный аэродром в Коломыйском районе Ивано-Франковска попали две крылатые ракеты. Из-за чего его инфраструктура была разрушена.

Ранее мы писали, что Служба безопасности сорвала планы оккупантов, которые хотели создать республики в западной Украине. Во псевдообразование должны войти: Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская и Черновицкая области.