Украина "перемолола треть армии РФ" - Геращенко

Количество пленных российских солдат, по данным советника главы МВД, приближается к 2 тысячам.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко утверждает, что Украина в ходе войны с Россией вывела из строя треть личного состава армии противника.

"Фактически, мы перемололи здесь треть российской армии. Она потеряла возможность делать серьезные наступательные операции под Киевом, под Харьковом. Единственная сейчас их надежда — они хотят взять Мариуполь. Но не получится", - заявил Геращенко в интервью Радио НВ.

По его словам, точный учет пленных российской армии еще налаживается.

"Но могу сказать, что их уже далеко за 1 тысячу. Их количество приближается к 2 тысячам. К пленным относятся хорошо, понимая, что они люди подневольные. И, соответственно, дальше их будут использовать как обменный фонд — для обмена на наших пленных, которые попали к русским", - подчеркнул Геращенко.

Совтник главы МВД отметил, что чаще всего сдаются в плен призывники 18−20 лет, "которые абсолютно не готовы были воевать".

Напомним, что высокопоставленное должностное лицо министерства обороны США заявило, что почти 100% российской боевой мощи, развернутой для вторжения, уже на территории Украины.