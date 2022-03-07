Зеленского наградят высшей наградой Чехии
Президент Чехии Милош Земан неожиданно обьявил о решении наградить украинского президента Владимира Зеленского высшей государственной наградой Чехии - орденом Белого льва, сообщает denik.cz.
"Президент (Владимир Зеленский) показал мужество и храбрость, оставшись в своей стране, несмотря на предложения об эвакуации", – объяснил свое решение Милош Земан.
Земан долгое время считался самым дружелюбным к России главой страны-члена ЕС. В частности, он предлагал Украине договориться с РФ о финансовой компенсации за аннексированный Крым.
Впрочем, несмотря на эти заявления, Земан осудил российское вторжение в Украину, заявив, что "таким образом Россия совершает преступление против мира".
Напомним, что посол Украины в США Оксана Маркарова получила для президента Украины Владимира Зеленского медаль Свободы Рональда Рейгана, которую передал руководитель Президентского фонда Рональда Рейгана Фредерик Райан.