Кулеба подтвердил переговоры с Лавровым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проведет очные переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым 10 марта в турецкой Анталии. Об этом сообщил глава отечественного МИД в видеообращении вечером в понедельник, 7 марта.
"Я вас уверяю, мы готовы к переговорам, но украинская дипломатия не пойдет на уступки по принципиальным вопросам для государства", - сказал он.
В то же время в интервью Reuters отметил, что Украина хочет прямых переговоров между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
"Наш президент ничего не боится, в том числе прямой встречи с Путиным. Если Путин тоже не боится, пусть приходит на встречу, пусть садятся и говорят", - сказал украинский дипломат.
В своем обращении к согражданам Кулеба также сообщил, что Киев продолжает работать над усилением санкций против РФ, и признал, что не все в Европе хотят вводить ограничения. Так, по его словам, европейцы не нашли альтернативы российским газу и нефти, эмбарго на них пока не будет.
Также министр отметил важность первого слушания в международном суде ООН по иску Украины против РФ по делу о нарушении конвенции про геноцид.
"Дипломатия делает все, чтоб РФ была изолирована от всего мира", - заверил он.
Напомним, сегодня состоялся третий раунд украинско-российских переговоров по достижению мира. По его итогам в Офисе президента сообщили, что есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров.