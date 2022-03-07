Кулеба подтвердил переговоры с Лавровым

Киев готов к контактам, но украинская дипломатия не пойдет на уступки по принципиальным для государства вопросам, сказал глава МИД.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проведет очные переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым 10 марта в турецкой Анталии. Об этом сообщил глава отечественного МИД в видеообращении вечером в понедельник, 7 марта.

"Я вас уверяю, мы готовы к переговорам, но украинская дипломатия не пойдет на уступки по принципиальным вопросам для государства", - сказал он.

В то же время в интервью Reuters отметил, что Украина хочет прямых переговоров между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

"Наш президент ничего не боится, в том числе прямой встречи с Путиным. Если Путин тоже не боится, пусть приходит на встречу, пусть садятся и говорят", - сказал украинский дипломат.

В своем обращении к согражданам Кулеба также сообщил, что Киев продолжает работать над усилением санкций против РФ, и признал, что не все в Европе хотят вводить ограничения. Так, по его словам, европейцы не нашли альтернативы российским газу и нефти, эмбарго на них пока не будет.

Также министр отметил важность первого слушания в международном суде ООН по иску Украины против РФ по делу о нарушении конвенции про геноцид.

"Дипломатия делает все, чтоб РФ была изолирована от всего мира", - заверил он.

Напомним, сегодня состоялся третий раунд украинско-российских переговоров по достижению мира. По его итогам в Офисе президента сообщили, что есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров.