В Украине без света остаются 742 тысячи потребителей

Наиболее сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в Донецком регионе, где электроснабжение отключено у 233 тысяч абонентов.

По состоянию на вечер 7 марта по всей территории Украины обесточены более 1,1 тысячи населенных пунктов и 8 тысяч трансформаторных подстанций. Такие данные приводит Минэнерго.

"Из-за повреждений, обусловленных боевыми действиями, оставались обесточенными (полностью или частично) более 1133 населенных пунктов и 8074 трансформаторных подстанций. В общей сложности более 742 тысяч потребителей", - уточнили в ведомстве.

Как сообщается, наиболее сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в Донецком регионе, где без света остаются более 233 тысяч абонентов. При этом город Мариуполь полностью отключен от электроснабжения.

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За прошедшие сутки специалистам удалось возобновить подачу электричество порядка 71 тысяче потребителей, однако из-за активных боевых действий возникают новые повреждения электросетей и обесточивание. В то же время без газоснабжения остаются около 238,2 тысячи абонентов, несмотря на то что восстановлено газоснабжение 7529 потребителям. Как сообщалось, все шахты ДТЭК работают на полную мощность для обеспечения нужд тепловой генерации и бесперебойного электроснабжения страны в период войны.