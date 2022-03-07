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В Украине без света остаются 742 тысячи потребителей

Наиболее сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в Донецком регионе, где электроснабжение отключено у 233 тысяч абонентов.
В Украине без света остаются 742 тысячи потребителей

По состоянию на вечер 7 марта по всей территории Украины обесточены более 1,1 тысячи населенных пунктов и 8 тысяч трансформаторных подстанций. Такие данные приводит Минэнерго.

"Из-за повреждений, обусловленных боевыми действиями, оставались обесточенными (полностью или частично) более 1133 населенных пунктов и 8074 трансформаторных подстанций. В общей сложности более 742 тысяч потребителей", - уточнили в ведомстве.

Как сообщается, наиболее сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в Донецком регионе, где без света остаются более 233 тысяч абонентов. При этом город Мариуполь полностью отключен от электроснабжения.

За прошедшие сутки специалистам удалось возобновить подачу электричество порядка 71 тысяче потребителей, однако из-за активных боевых действий возникают новые повреждения электросетей и обесточивание.   В то же время без газоснабжения остаются около 238,2 тысячи абонентов, несмотря на то что восстановлено газоснабжение 7529 потребителям.   Как сообщалось, все шахты ДТЭК работают на полную мощность для обеспечения нужд тепловой генерации и бесперебойного электроснабжения страны в период войны.
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