Зеленский доказал, что находится в Киеве

Глава государства записал видеообращение из Банковой, в центре столицы. Он заявил, что ни от кого не прячется.

Президент Владимир Зеленский вечером в понедельник, 7 марта, записал видеообращение, в котором показал, что находится в Киеве, в Офисе президента.

"Я остаюсь в Киеве. На Банковой. Не прячась. И никого не боюсь. Столько, сколько нужно, чтобы победить в этой войне!", - сказал он.

Также в своем видео глава государства упомянул об обстрелянном хлебзаводе в Макарове и еще одной уничтоженной церкви в Житомирской области.

"Они уничтожают даже автобусы, которые вывозят людей. Кем надо быть, чтобы такое делать? Это нелюди", - констатировал он.

Зеленский выразил уверенность, что от врага на территории Украины не останется и следа, а города мы отстроим, "и они будут лучше, чем любые города в России".

Каждого украинца, который выходит против оккупанта, президент назвал героем.

Как сообщалось, посол Украины в США Оксана Маркарова получила для Владимира Зеленского медаль Свободы Рональда Рейгана, которую передал руководитель Президентского фонда Рональда Рейгана Фредерик Райан.

Кроме того, президент Чехии Милош Земан неожиданно объявил о решении наградить украинского президента высшей государственной наградой страны - орденом Белого льва.