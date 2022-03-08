Зеленский отозвал украинских миротворцев со всех стран мира - указ

В настоящее время украинские военные участвуют в трех миротворческих операциях. Их число составляет свыше 100 человек.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому все украинцы-миротворцы должны вернуться домой и помочь ВСУ в войне с российскими войсками. Соответствующий документ в понедельник, 7 марта, обнародовал замглавы Офиса президента Андрей Сибига.

"Президент Украины В.Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев - высокопрофессиональных военных - из всех миссий в мире. Вместе с оборудованием. Для усиления уже сейчас нашей армии в отпоре русской агрессии", - написал он.

Как известно, в настоящее время украинские военные участвуют в трех миротворческих операциях: в Международных силах по поддержанию мира в Косово (40 человек), в миротворческой миссии в Конго (13 человек), а также в операции ООН в Кот-д’Ивуаре (56 человек).

Как сообщалось, первые добровольцы, из Великобритании, уже прибыли в Украину. Они заявили, что готовы защитить нашу страну и верят в победу.