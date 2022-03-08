Под Харьковом ликвидирован генерал-майор армии РФ

Виталий Герасимов принимал участие во второй чеченской войне и российской военной операции в Сирии. Получил медаль "за возвращение Крыма".

В ходе боевых действий недалеко от Харькова в понедельник, 7 марта, был убит генерал-майор вражеской армии Виталий Герасимов. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Очередные потери среди высшего командного состава армии страны-оккупанта. Во время боев вблизи Харькова ликвидирован Виталий Герасимов - российский военачальник, генерал-майор, начальник штаба и первый заместитель командующего 41 армией Центрального военного округа России", - информировали в ГУР.

Отмечается, что Герасимов принимал участие во второй чеченской войне и российской военной операции в Сирии. Получил медаль "за возвращение Крыма".

Кроме него, в бою от рук украинских защитников погибли или получили ранения ряд ряд старших офицеров российской армии.

"Полученные данные свидетельствуют о значительных проблемах связи в армии оккупанта и с проведением эвакуации их разбитых частей", - резюмировали в ГУР.

Напомним, с начала войны общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили более 11 тысяч человек.