Над Украиной сбиты более 50 российских самолетов

Командование Воздушных сил отметило работу ударной авиации: штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 сожгли несколько колонн вражеской техники.

За 12 дней войны в Украине защитники уничтожили 52 вражеских самолета, 67 вертолетов и десятки ракет. Такие данные в ночь на вторник, 8 марта, привело командование Воздушных сил ВСУ.

Так, сообщается, что многие крылатые ракеты, выпущенные захватчиками по разным направлениям, не достигают целей благодаря ПВО государства. Накануне одна из "крылатых" была перехвачена ракетой, выпущенной из украинского истребителя.

"Да, именно из того истребителя, которые, по заявлениям российского военного руководства, давно все уничтожены. А они существуют, потому что они - Призраки! И доказали это минувшей ночью, уничтожив в воздушном бою близ столицы сразу два вражеских истребителя. Третий - в этом же бою, сбили зенитные ракетные войска", - отметили в ВС.

Также командование отметило работу ударной авиации Воздушных сил: штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 сожгли несколько колонн вражеской техники. Еще в течение суток был уничтожен вражеский вертолет и три истребителя - один на Харьковщине и два в Киевской области.

"Таким образом, сбиты десятки крылатых и баллистических ракет оккупанта, 52 боевых самолета, 69 вертолетов и другие малоразмерные цели. ... Речь идет о ПВО всех составляющих Сил обороны Украины, от Воздушных сил - до территориальной обороны", - резюмировали в ВСУ.

Видео, на котором видно, как горит один из сбитых под Киевом самолетов армии РФ, обнародовано в Сети.