К штурму Киева РФ планирует привлечь наемников

Противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке авиации, отметили в Генштабе.

К атаке на Киев в России намерены приобщить наиболее боеспособные части и подразделения из состава специального полка Росгвардии имени Рамзана Кадырова, 27 отряда СПП Кузбасс, 604 центра СПП Витязь (бывшая ЧВК Вагнер). Об этом сообщают в Генштабе ВСУ по итогам 12 дня войны.

"Противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и с нанесением ракетных ударов, сосредотачивая основные усилия на выполнении следующих задач: обеспечение сухопутного коридора между ВТО АР Крым и континентальной частью Российской Федерации; взятие под полный контроль города Мариуполя; оцепление с последующим захватом города Киева, а также выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей", - говорится в сообщении.

Так, на Полесском направлении противник силами отдельных подразделений из состава 29, 35, 36 общевойсковых армий ВС РФ, Тихоокеанского Флота Восточного военного округа и Воздушно-десантных войск сосредоточился в районах населенных пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Бышев, Горенич.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: bigmir)net в facebook

В частности, на направлении н.п. Бышев противник силами до двух БТГр из состава 36 общевойсковой армии РФ совершил маневр и пытается продвигаться дальше. На направлении н.п. Тарасовщина, Раковка противник из состава 98-й воздушно-десантной дивизии во взаимодействии с БТГр 155 отдельной бригады морской пехоты после форсирования реки Ирпень в районе Раковка начал наступательные действия, но понес значительные потери в живой силе и технике, потерял часть наступательного потенциала и был остановлен. Напротивник силами подразделений из состава 2, 41 общевойсковой армии ВС РФ и 90 танковой дивизии Центрального военного округа проводит наступательную операцию с целью блокирования Чернигова и подготовки к наступлению на Сумы. Напротивник силами 1-й танковой армии ВС РФ (до 12 БТГр), 20 общевойсковой армии ВС РФ (до 8 БТГр), 6 общевойсковой армии (до 2 БТГр) Западного военного округа, 14 армейского корпуса ВС РФ (до 2 БТГр) основные усилия сосредотачивает на направлениях Канев, Новомосковск. Остановлен и пытается возобновить наступление на Северодонецк силами 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии ВС РФ. Осуществляет перегруппировку и подготовку к штурму города Сумы. При попытке завладеть населенным пунктом Изюм противник понес потери и отошел. Оккупанты прибегли к террору в городе, обстреливая гражданские помещения и инфраструктуру. Напротивник силами до 7 БТГр 1, 2 АК и 150 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии продолжает наступательные действия по направлениям на Днепр и Запорожье с целью выхода на административные границы Донецкой области. Для ведения наступательных действий в направлении Северодонецка осуществляется перемещение БТГр 150-й мотострелковой дивизии. Попытки прорвать оборону на Волновахском направлении. Пытается прорвать оборону Мариуполя, но успеха нет. Напротивник силами отдельных подразделений 49-й общевойсковой армии ВС РФ, 22 армейского корпуса, 20 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии ВС РФ и Воздушно-Десантных Войск основные усилия сосредотачивают в направлениях: на Николаев - до 2 БТГр береговых войск, на Вознесенск - до 3 БТГр из состава 49 общевойсковой армии ВС РФ, на Запорожье - до 4 БТГр 42 мотострелковой дивизии и 136 отдельной мотострелковой бригады 58 общевойсковой армии ВС РФ, Мелитополь, Мариуполь - до 3 БТГр из состава 19 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии. Осуществляет перегруппировку войск для проведения наступательных действий. Впротивник остановлен на подступах к Николаеву, проводит перегруппировку войск для возобновления наступления. "В целом морально-психологическое состояние противника низкое. Он деморализован через большие потери в живой силе и военной технике, на отдельных направлениях прибегает к дезертирству", - резюмировали в Генштабе. Напомним, накануне под Харьковом в ходе боевых действий был убит российский военачальник, генерал-майор, начальник штаба и первый заместитель командующего 41 армией Центрального военного округа России Виталий Герасимов.