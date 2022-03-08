Срочникам ВСУ дополнительно выплатят по 30 тысяч

Украинский солдат - контрактник, доброволец, срочник - заслуживает равного уважения и достойного обеспечения, отметил глава Минобороны.

В Украине на период действия военного положения военнослужащим срочной службы будут выплачивать дополнительное вознаграждение в 30 тысяч гривен ежемесячно. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в ночь на вторник, 8 марта.

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Как указано, Кабинет Министров внес изменения в постановление от 28 февраля 2022 года № 168 Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения, которыми исключил ограничения по выплате военнослужащим срочной службы на период действия военного положения дополнительного вознаграждения 30 тысяч гривен ежемесячно. Отмечается, что всем категориям военнослужащих, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают проведение мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в "горячих" районах, размер дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 тысяч гривен в расчете на месяц, пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях. Кроме того, семьям наших защитников, погибших в этой войне, выплачивается единовременная денежная помощь в размере 15 миллионов гривен, которая распределяется равными долями на всех получателей. "Наши срочники проявили героизм и выдержку. Конечно, первые удары российских захватчиков взяли на себя профессионалы-контрактники, но каждая победа над врагом куется на надежной опоре, которой стали срочники, в том числе в местах постоянной дислокации. Украинский солдат - контрактник, доброволец, срочник - заслуживает равного уважения и достойного обеспечения. Признавая это, Кабмин забрал ограничительную норму, чтобы каждый срочник знал, что страна благодарна. Вместе мы преодолеем врага! Слава Украине!", - прокомментировал решение властей министр обороны Алексей Резников. Напомним, решение об увеличении зарплат военным на период военного положения Кабмин принял 28 февраля