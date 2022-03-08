Враг снова обстреливает Ахтырку

Снаряд попал в продуктовый магазин и тепловую электростанцию. В результате начался пожар.

Вражеские войска в ночь на вторник, 8 марта, вновь обстреляли город Ахтырка Сумской области. Соответствующее видео появилось в Сети.

По данным очевидцев, первый снаряд попал в продуктовый магазин, расположенный в частном секторе. Второй - в тепловую электростанцию. В результате начался пожар. Данных о пострадавших пока нет.

Ранее в Ахтырке российские войска уничтожили ТЭЦ, после чего город остался без отопления и электроэнергии.