Враг снова обстреливает Ахтырку
Снаряд попал в продуктовый магазин и тепловую электростанцию. В результате начался пожар.
Вражеские войска в ночь на вторник, 8 марта, вновь обстреляли город Ахтырка Сумской области. Соответствующее видео появилось в Сети.
По данным очевидцев, первый снаряд попал в продуктовый магазин, расположенный в частном секторе. Второй - в тепловую электростанцию. В результате начался пожар. Данных о пострадавших пока нет.
Ранее в Ахтырке российские войска уничтожили ТЭЦ, после чего город остался без отопления и электроэнергии.
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