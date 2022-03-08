ГСЧС больше восьми часов тушит пожар на нефтебазах в Житомирской области

Взять огонь под контроль удалось спустя 2,5 часа после ракетного обстрела. Потушить пожар пытаются до сих пор.

Пожар на нефтебазах в поселке Черняхов Житомирской области и на окраине областного центра локализирован. Об этом в ночь на вторник, 8 марта, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в регионе.

Как указано, накануне около 20:20 в результате двух авиаударов произошло попадание по двух нефтебазах. Спустя час пожар в Житомире взяли под контроль, спустя 2,5 часа возгорание локализировали и в Черняхове.

Борьба с огнем продолжается.

Ранее ГСЧС показала последствия обстрела городов Малин, Овруч и Коростень Житомирской области. Жертвой атаки стал один житель Малина.