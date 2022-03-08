Новый авиаудар по Сумам: более десяти погибших

Попадание в жилые кварталы города уничтожило и повредило дома. Информация об убитых и раненых обновляется.

В ночь на вторник, 8 марта, вражеская авиация нанесла новые авиаудары по городу Сумы и Сумской области. По предварительным данным, погибли более десяти человек, включая детей. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Живицкий.

"Происходила авиабомбардировка пригородов города Сумы. Были разбомблены жилые дома в некоторых населенных пунктах. И просто почти в центре города Сумы, на улице Роменской, было бомбовым попаданием уничтожено несколько домов. Полностью стерто с лица земли. Это частные дома. Есть погибшие. К сожалению, есть погибшие дети. И счет погибших идет уже - более десяти человек", - рассказал он.

Также ночью вражеские российские самолеты начали бомбить Ахтырку. Уничтожены дома в селе Бытица.

"Информация об убитых и раненых постоянно обновляется", - уточнил Живицкий.

Кроме того, по словам главы ОГА, под Сумами в бою с захватчиками погибли четверо бойцов Сил территориальной обороны.

"Горячие и сложные сутки для всего района и города. Днем наши бойцы теробороны приняли неравное сражение с врагом. Четверо молодых парней погибли", - сообщил он.

Как сообщалось, при обстреле Ахтырки первый снаряд попал в продуктовый магазин, расположенный в частном секторе, второй - в тепловую электростанцию. Начался пожар.