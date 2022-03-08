УЗ эвакуировала в западные регионы 1,5 млн человек

В компании извинились за дискомфорт во время поездок и объяснили, что главное сейчас - дать возможность выехать всем желающим.

На поездах Укрзализныци из регионов, охваченных войной, в западные области за десять дней выехали 1,5 миллиона человек. Такие данные обнародовали в компании 7 марта.

"Для 1 500 000 украинцев железная дорога стала дорогой жизни. Мы сознательно разменяли комфорт и быстроту на безопасность. Сейчас это главное", - говорится в сообщении.

В УЗ извинились за дискомфорт во время поездок и в то же время подчеркнули, что главная цель сейчас - дать возможность выехать из-под обстрелов всем желающим.

"И уже которую ночь все ключевые вокзалы заканчивают день почти без пассажиров. Это результат слаженной работы всей команды", - поделились в компании.

Напомним, по последним данным, с начала войны Украину покинули 1,7 миллиона человек.