Итоги 07.03: Третий раунд и потопленный корабль

Состоялась очередная встреча представителей Киева и Москвы; "гордость" Черноморского флота РФ оказалась на дне моря. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Украина и Россия провели новые переговоры по достижению мира

В Беловежской пуще Беларуси прошел третий раунд переговоров между украинской и российской делегациями о вторжении России в Украину. По его итогам советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров. В то же время по базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации, по его словам, будут продолжены.

Украинские военные потопили российский корабль

У берегов Одессы в ходе спецоперации украинские военные потопили "гордость" Черноморского флота РФ, патрульный корабль проекта 22160 Василий Быков. Как стало известно, этот ракетный корвет, по своему боевому потенциалу превышающий все, чем владеет Украина, попал под удар морской реактивной артиллерии. Корабль затонул в понедельник, информации о судьбе экипажа нет.

В Гааге начались слушания по делу Украина против РФ

В Международном суде ООН начались слушания по иску Украины против России по делу об обвинениях в геноциде. Украинская делегация обратилась в суд с просьбой назначить меры пресечения по делу в виде немедленного прекращения военных действий РФ на территории Украины и вывода всех российских подразделений.

При этом представители России не явились на заседание, заявив, что Москва не заинтересована защищаться от обвинений Киева.

Цена на нефть приблизилась к 140 долларам

Стоимость мировых цен на нефть увеличилась до максимального уровня с 2008 года и достигла почти $140 за баррель. Нефть дорожает на фоне информации о возможном введении США запрета на ее импорт из России.

В то же время цена на газ в Европе выросла до 3600 долларов за тысячу кубометров, тогда как днем ранее она составляла менее 2400 долларов.

Кулеба и Лавров договорились о встрече

Главы МИД Украины Дмитрий Кулеба и России Сергей Лавров 10 марта проведут очные переговоры в турецкой Анталии. По словам украинского министра, Киев готов к переговорам и не пойдет на уступки по принципиальным для государства вопросам.

Под Харьковом убит российский генерал-майор

В ходе боевых действий недалеко от Харькова был ликвидирован российский военачальник, генерал-майор, начальник штаба и первый заместитель командующего 41 армией Центрального военного округа России Виталий Герасимов. Как известно, он принимал участие во второй чеченской войне и российской военной операции в Сирии, получил медаль "за возвращение Крыма".

В целом за 11 дней войны потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили более 11 тысяч человек.

Удар по Николаеву и Сумам: свыше 18 жертв

В Николаеве российская крылатая ракета Калибр попала в военную часть, где спали солдаты. В результате погибли восемь человек, восемь - пропали без вести, 19 - получили ранения.

Ночью враг обстрелял ракетами Сумы и пригород, вследствие чего были разрушены жилые дома, некоторые - стерты с лица земли. Предварительно, погибли более 10 человек, среди них дети.

Зеленский вновь призвал Запад закрыть небо над Украиной

Президент Владимир Зеленский заявил, что мирные украинцы заслуживают того, чтобы над ними закрыли небо от вражеских ракет. В связи с этим партнеры должны либо закрыть воздушное пространство над Украиной, либо предоставить Киеву боевые самолеты и средства противовоздушной обороны.

Также глава государства призвал мировых лидеров отказаться от российской нефти и нефтепродуктов, чтобы не спонсировать терроризм. "Пусть война их накормит", - подчеркнул он.

Наконец, в вечернем обращении он показал, что находится в столице, на Банковой, и отметил, что никого не боится.