Генштаб: Наступление РФ значительно замедлилось

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон по определенным рубежам.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: bigmir)net в facebook

Ни 13-й день войны наступательные действия России значительно замедлились, говорится в сводке Генштаба ВСУ во вторник, 8 марта. Украинские военные продолжают держать оборону Чернигова, Киева, пригорода Николаева и южных границ страны. "Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон по определенным рубежам. На Северском направлении идет героическая оборона города Чернигова. Силы обороны Киева продолжают защищать столицу по внешнему рубежу обороны и на дополнительно определенных направлениях. В Южной операционной зоне проводится оборонная операция вдоль государственной границы и осуществляется прикрытие морского побережья, ведутся оборонительные бои в пригороде Николаева", - сказано в сводке.При этом на других направлениях идет стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны в определенной операционной зоне.Также сообщается, что группировка Воздушных Сил ВСУ осуществляет успешное отражение ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие критических объектов Украины и группировок войск."Оккупанты деморализованы и все чаще прибегают к мародерству и нарушениям норм Международного гуманитарного права по ведению военных конфликтов. Так в Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, на территориях, временно занятых российскими оккупантами, широко фиксируются факты, грабежи, насильственные действия в отношении местных жителей, захват гражданских помещений, использование сельскохозяйственных ангаров для стоянки военной техники, обустройство огневых позиций в густона и объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.Кроме того, в Херсонской и Николаевской областях оккупанты используют подразделения психологической борьбы."Оккупанты запугивают население северной части временно оккупированной территории АР Крым наступлением Вооруженных Сил Украины. Кроме того, ФСБ создает оперативные группы для работы с населением, в частности для выявления сопротивления", - отметили в Генштабе. Отметим, в ночь на 8 марта враг обстрелял Ахтырку и Сумы, есть жертвы среди мирного населения.