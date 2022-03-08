Заключать брак с военными разрешили без их присутствия

Брак с военными заключается по упрощенной системе. Церемонию могут провести без присутствия одного или обоих брачующихся.

Кабмин упростил заключение браков с военными при их физическом отсутствии во время регистрации. Соответствующее постановление от 7 марта № 213 обнародовано на сайте правительства.

В документе отмечается, что государственная регистрация брака, если один из брачующихся является военнослужащим может проводиться отделами государственной регистрации актов гражданского состояния без личного присутствия такого жениха (невесты). При этом заявление военнослужащего о государственной регистрации брака, что одновременно является подтверждением факта предоставления им согласия на брак, подается непосредственному командиру (руководителю), "которым удостоверяется подлинность подписи на соответствующем заявлении и обеспечивается его передача в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, к которому подано лично женихом (невестой) заявление о государственной регистрации брака".

Заявление военнослужащего о регистрации брака должно содержать сведения о нем и о лице, с которым он желает зарегистрировать брак: фамилию, собственное имя и отчество (при наличии), дату рождения, гражданство. В случае избрания фамилии жениха (невесты) или присоединения к своей фамилии фамилии жениха (невесты) – также сведения об избранной фамилии.

Факт регистрации брака может удостоверяться актом о заключении брака, который составляется непосредственным командиром (руководителем) военнослужащего, и скрепляется гербовой печатью соответствующего органа (военного формирования).

Также предполагается, что заключение брака может происходить без личного присутствия одного или обоих брачующихся с использованием доступных средств видеосвязи с тем из них, кто отсутствует, или с обоими.

Бумажные акты на руки выдаются в отделе РАГСа, в который был послан оригинал.

Брак заключается по упрощенной системе. Проведение проверок сведений о брачующихся, при отсутствии доступа к Реестру, не применяются.

Действие постановления распространяется на акты, составленные с 24 февраля.

Постановление вступило в силу с момента его опубликования.

Как сообщалось, с начала войны до 6 марта в Украине зарегистрировали почти 4 тысячи браков и родилось 4,3 тысячи детей.