Враг нанес авиаудары по нефтебазам в Житомире и Черняхове

Вечером российские военные нанесли авиаудары по нефтебазам в Житомире и Черняхове, в результате возникли пожары.

В Житомире и Черняхове российские оккупационные войска 7 марта нанесли два авиаудара по нефтебазам, возникло возгорание. Об этом сообщили в ГСЧС.

Произошло это около 20:20.

В Житомире возникло возгорание резервуара емкостью 10 м. куб. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению были привлечены 20 человек и 4 единиц техники ГСЧС.

Спасатели уточнили, что уже по состоянию на 21:30 пожар в Житомире был локализован.

Продолжается тушение двух резервуаров емкостью по 10 тыс. м. куб. Всего на территории нефтебазы 9 резервуаров. Подразделения ГСЧС готовятся к пенной атаке. Предварительно жертв и пострадавших нет.

В пгт Черняхов произошло возгорание двух полупустых резервуаров (емкость уточняется). Из рядом расположенных частных жилых домов проведена эвакуация жильцов. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 24 человека и 5 единиц техники ГСЧС.

По состоянию на 21:30 в пгт Черняхов горит два полупустых резервуара емкостью по 2 тыс. м. куб. Всего на территории нефтебазы 17 резервуаров. Расстояние до жилых домов около 500-600 метров. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Отметим, российские войска часто обстреливают нефтебазы, чтобы создать военным проблемы с обеспечением топливом. В частности, была обстреляна крупная нефтебаза в Василькове под Киевом.