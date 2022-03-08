При авиаударах РФ в трех регионах погибли около 20 украинцев

Только в трех регионах в результате бомбардировок российскими войсками погибли 17 человек, из них двое детей.

За минувшие сутки и сегодняшнюю ночь в результате авиаударов российских войск в Николаевской, Харьковской областях и Сумах погибли по меньшей мере 17 человек, свидетельствуют данные ГСЧС во вторник, 8 марта.

Так, после вражеских обстрелов, в Николаевской области возникло 11 пожаров, 8 из которых в жилом секторе и 3 - на объектах. На пожарах эвакуированы 8 человек. Из-под завалов спасатели деблокировали 5 человек, которые доставлены в больницы. В результате обстрелов погибли 4 гражданских лица. Данные по погибшим и пострадавшим уточняются.

Также двумя пиротехническими группами изъято из жилого сектора 15 боеприпасов.

В Харьковской области за сутки спасатели совершили более 40 выездов для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий. Всего было привлечено более 50 единиц пожарно-спасательной техники и около 200 человек личного состава ГСЧС. Пожарные на пожарах и под завалами обнаружили тела 4 погибших.

В Сумах спасатели ликвидировали последствия ночного авиаудара по жилому сектору.

"7 марта в г. Сумы вражеская авиация коварно нанесла удар по жилым домам, находящимся по ул. Роменская и Спартака. В 23:09 на место происшествия выезжали спасатели, которые разбирали разрушенные конструкции домов и ликвидировали пожар. Удалось деблокировать женщину, травмированную передали медикам. Также из-под завалов извлекали тела погибших людей. Предварительно в результате обстрела погибли 9 человек, из них 2 ребенка", - говорится в сообщении.

Также ночью был нанесен авиаудар по Ахтырке под Сумами.

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