Зеленский: Байден может сделать больше для Украины

Зеленский предупредил страны Запада, что война не остановится в Украине. Снова просит закрыть небо.

Президент Владимир Зеленский считает, что президент США Джо Байден может сделать больше для Украины в войне с Россией. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News.

"Я уверен, что он может, и мне хотелось бы в это верить. Он способен на это", - сказал Зеленский.

Украинский президент снова подчеркнул необходимость обеспечения безопасности воздушного пространства Украины, к чему он призывал США и НАТО, но безрезультатно.

"Мы не можем позволить России действовать так. Они нас бомбят, обстреливают, присылают ракеты, вертолеты, истребители - много чего", - сказал Зеленский.

Также он предупредил страны Запада, что война не остановится в Украине. Посягательство на свободу может затронуть весь остальной мир.

Ранее сообщалось, что члены Конгресса США оказывают давление на администрацию Байдена, чтобы тот способствовал немедленной передаче истребителей в Украину из стран НАТО и Восточной Европы.