Сын и внук Софии Ротару пытались бежать из Украины

Родственники известной певицы пытались незаконно на лодке переправиться в Молдову чтобы уклониться от защиты Украины.

Украинские пограничники задержали сына и внука певицы Софии Ротару, которые пытались незаконно покинуть Украину. Об этом во вторник, 8 марта, сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в Госпогранслужбе.

Отмечается, что 7 марта, на участке украино-молдавской границы в Могилеве-Подольском Винницкой области задержали группу из девяти человек, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу Украины. Среди них – сын и внук Софии Ротару.

В числе задержанных - восемь граждан Украины призывного возраста и "поводырь" – гражданин Молдовы. Они на лодке пытались переправиться в соседнюю страну, несмотря на запрет военнообязанным украинцам младше 60 лет покидать страну.

Напомним, 25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в Украине. Она будет проводиться в течение 90 суток со дня вступления указа в силу.