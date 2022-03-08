Путину пора перестать жить в пузыре - Зеленский

Украинский президент не уверен, что его российский коллега, развязавший войну, имеет реалистичную информацию о происходящем.

Президент России Владимир Путин находится в информационном пузыре, считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал в интервью ABC News.

"Президенту Путину нужно начать диалоги и перестать жить в информационном пузыре без кислорода. Вы не знаете, насколько реалистична та информация, которую он получает", - заявил Зеленский.

Он заявил о готовности говорить с Россией о Крыме и Донбассе: "Можем это обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше".

При этом Зеленский отметил, что украинский народ не готов к капитуляции и ультиматумам. Вместе с тем, он отметил, что "денацификация, которую предлагает Путин, - это уничтожение нации, это нацизм, как в 40-х годах".

Украинский президент предупредил страны Запада, что Россия не остановится только на Украине, и война их также может коснуться.

"Все думают, что мы далеко от Америки или Канады. Нет, мы находимся в этой зоне свободы. И когда границы прав и свобод нарушаются и на них наступают, тогда вы должны нас защищать. Потому что мы первые. А вы станете вторыми. Потому что чем больше зверь съест, тем больше ему захочется", - отметил Зеленский.

Ранее Зеленский обратился к Путину с призывом сесть за стол переговоров. "Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти – сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем – я ж сосед! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься? Мы никому не угрожаем. Мы не терористы", – сказал он