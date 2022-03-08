ООН поможет Львовщине справиться с потоком беженцев

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев поможет координировать работу с переселенцами в регионе.

Во Львовскую область прибыли почти 110 тысяч беженцев, покинувших свои дома из-за войны с Россией. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий во вторник, 8 марта.

Координировать работу с переселенцами местным властям поможет Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"С представительницей Управления Каролиной Линдхольм Биллинг мы договорились начать сотрудничество по размещению временно перемещенных лиц на базе помещений, которые есть в области, но требуют дополнительного устройства для комфорта людей", – пояснил Козицкий.

С ООН будут решаться проблемы того, как предоставить убежище вынужденным переселенцам.

Как сообщил Козицкий, переселенцев могут разместить в палатках вблизи международных пунктов пропуска, где сложная ситуация с наплывом людей.

"Думаем над размещением временных палаток в крупнейших четырех городах области, где ставим целью создать центры помощи переселенцам, подобные львовскому. Это позволило бы снизить нагрузку на Львов", – отметил глава региона.

Вместе с тем, с ООН обсуждается вопрос и строительстве модульных сооружений для длительного проживания беженцев. Этот проект будет курировать Министерство по делам ветеранов.

По данным ООН на 7 марта, с начала войны 24 февраля из Украины выехали более 1,7 миллионов граждан.