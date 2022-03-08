Жертвами авиаудара по Сумам стал 21 человек

Ночью российские военные нанесли удар по Сумам, в результате чего уничтожены несколько домов с жильцами.

В результате авиаудара по Сумам в ночь на вторник, 8 марта, погибли 19 взрослых и 2 детей, начато досудебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Дело открыто по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, российские войска, нарушая правила ведения войны, 7 марта около 22:35 совершили авиаудар по жилому сектору ул. Романская и ул. Спартака г. Сумы. В результате бомбардировки полностью уничтожено одно здание, частично разрушено - 16. Предварительно в ходе проведения осмотра по месту авиаудара по состоянию на 7 утра обнаружен 21 погибший, среди которых 2 ребенка. Число пострадавших устанавливается.

Напомним, что в РФ утверждают, что наносят удары только по военным объектам. Президент РФ Владимир Путин называл информацию об ударах по жилому сектору "антироссийской дезинформацией".