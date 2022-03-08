Российские войска под Киевом накапливают технику

Боевые действия сейчас идут на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных общин Броварского района.

Глава Киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба рассказал о ситуации в области и назвал наиболее опасные направления. В ряде населенных пунктов сейчас идут боевые действия. Об этом Кулеба сообщил во вторник, 8 марта, в своем Telegram-канале.

Так, по его словам, наиболее опасными сейчас являются:

Житомирская трасса

Буча-Ирпень-Гостомель

Макаров

Север Вишгородського района

Идут бои на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных общин Броварского района. Российская армия продолжает накапливать технику. Постоянные тревоги на территории практически всей Киевской области. Во всех районах области идет борьба с диверсионными группами.

Областные и местные власти готовы провести эвакуацию людей и доставку гуманитарной помощи в самые горячие точки, как только будет объявлен полный режим тишины. Гуманитарная помощь направляется в семь районов области.

Накануне сообщалось, что войска РФ нанесли авиаудар по Макаровскому хлебозаводу, погибли 13 человек. Напомним, ранее украинские военные отбили у вражеских войск Макаров Киевской области и закрепились там.