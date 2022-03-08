Почта
 

Фонд Ахметова доставил на Запорожье медикаменты

В целом Фонд уже закупил для Минздрава более 160 тысяч единиц медикаментов для трех регионов.
Фонд Ахметова доставил на Запорожье медикаменты

Фонд Рината Ахметова передал более 40 тысяч единиц медикаментов для экстренной помощи больницам Запорожской области, сообщает пресс-служба Фонда.

Список медикаментов согласован с Минздравом, в него вошли: антисептики, антибиотики, средства для обработки ран и многое другое.

В целом Фонд Ахметова уже закупил для Минздрава более 160 тысяч единиц медикаментов для Запорожской, Донецкой и Киевской областей.

Ранее Фонд доставил медикаменты в Краматорск. А перед этим 100 тысяч единиц медикаментов были направлены в больницы Киевской области.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK