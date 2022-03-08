Фонд Ахметова доставил на Запорожье медикаменты

В целом Фонд уже закупил для Минздрава более 160 тысяч единиц медикаментов для трех регионов.

Фонд Рината Ахметова передал более 40 тысяч единиц медикаментов для экстренной помощи больницам Запорожской области, сообщает пресс-служба Фонда.

Список медикаментов согласован с Минздравом, в него вошли: антисептики, антибиотики, средства для обработки ран и многое другое.

В целом Фонд Ахметова уже закупил для Минздрава более 160 тысяч единиц медикаментов для Запорожской, Донецкой и Киевской областей.

Ранее Фонд доставил медикаменты в Краматорск. А перед этим 100 тысяч единиц медикаментов были направлены в больницы Киевской области.