ДТЭК восстановила электроснабжение 28 населенных пунктов Киевщины

Электричество появилось у 5000 семей Макаровского, Бородянского, Броварского и Киево-Святошинского районов.

За сутки в Киевской области восстановлено электроснабжение в 28 населенных пунктах Киевской области, сообщает пресс-служба компании ДТЭК во вторник, 8 марта.

"30 ремонтных бригад в области работают, чтобы как можно быстрее возобновить работу всех линий и подстанций. Как только они получают разрешение на проведение ремонтных работ от Теробороны и ВСУ, они немедленно отправляются на место повреждений и возвращают свет в дома жителей Киевщины", - говорится в сообщении.

Так, в Макаровском районе удалось вернуть свет 1000 семей в 13 городах и селах: Бышев, Веселая Слобода, Свободное, Грузское, Козычанка, Конопельки, Макаров, Маковище, Марьяновка, Новые Опачичи, Пашковка, Сосновка, Юровка. Еще около 1000 семей в Майдановке, Загальце, Новой Буде, Вишняках Бородянского района и Святопетровского Киево-Святошинского района.

Также свет восстановили еще около 3000 семей в Броварском районе в селах Бервица, Бобрик, Гаево, Жердова, Заворичи, Калита, Княжичи, Мокрец, Рудня, Требухов.

Аварийно-восстановительные работы в Киевской области продолжаются в зависимости от ситуации с безопасностью.

Как сообщалось, все шахты ДТЭК работают на полную мощность для обеспечения нужд тепловой генерации и бесперебойного электроснабжения страны в период войны.