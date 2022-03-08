Арестович пояснил, почему россияне быстро согласились на переговоры

Вторжение пошло не по прописанному в РФ сценарию, а реакция западных стран оказалась намного жестче, чем ожидалось. В этой ситуации РФ пришлось делать вид, что они готовы к переговорам для завершения войны.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, почему власти России согласились на переговоры с Украиной уже на второй день вторжения. Для этого, по его словам, были сразу три причины.

Так, основными причинами быстрой готовности к переговорам стало то, что вторжение изначально пошло не так, как ожидали в Москве.

Кроме того, реакция Запада оказалась куда более резкой, чем та, на которую рассчитывали. При этом россиянам, по словам Арестовича, пришлось изображать из себя людей, которые готовы к прекращению войны.

Кроме того, переговоры были предложены для имитации процесса.

Также советник главы Офиса президента отметил, что от раунда к раунду переговоров требования России снижаются.

Ранее советник главы ОП, член украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк сообщил, что есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров.

Также стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проведет очные переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым 10 марта в турецкой Анталии.