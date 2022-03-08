"Не могу поздравить": Зеленский обратился к женщинам в день 8 марта

Президент не смог произнести поздравительную речь в условиях масштабной войны

Президент Владимир Зеленский обратился к украинским женщинам в день 8 марта и заявил, что не может их поздравить, поскольку в стране идет полномасштабная война.

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Глава государства отметил, что в этот день украинцы всегда поздравляли друг друга с праздником весны. Однако сегодня, по мнению Зеленского, не тот момент, чтобы поздравлять украинских женщин.

"Сегодня я просто не могу сказать вам традиционные слова. Я не могу просто поздравить. Не могу, когда столько смертей, когда столько горя, когда столько страданий. Когда идет война. Полномасштабная террористическая война против нашего народа – народа Украины", – сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский считает, что Путину пора перестать жить в пузыре. Украинский президент не уверен, что его российский коллега, развязавший войну, имеет реалистичную информацию о происходящем.

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