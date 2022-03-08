Военные РФ вновь сорвали эвакуацию из Мариуполя

Российские войска открыли огонь в направлении гуманитарного коридора, не позволив детям, женщинам и старикам покинуть город.

Глава МинВот Ирина Верещук заявила, что в 10 утра вторника, 8 марта, заработал гуманитарный коридор на отрезке Мариуполь-Запорожье, однако, российские военные открыли по нему огонь.

Верещук напомнила, что он был согласован с Россией 5,6,7 марта, но ранее "из-за прицельных обстрелов людей и грузов - не был открыт"

"Гуманитарный коридор заработал на отрезке Мариуполь-Запорожье. Из Запорожья - в направлении Мариуполя через Орехов, Пологи, Бельманка, Грозовка, Республика, Мангуш и Портовское вышел гуманитарный груз, который состоит из восьми грузовиков, а также - более 30 автобусов, которые на обратном пути должны забрать людей", - сказала она.

В первую очередь рассчитывали эвакуировать женщин, детей и стариков.

Верещук отметила, что груз состоит из воды, медикаментов, основных круп и других продуктов, которые помогут людям выжить. Вес груза - более 90 тонн.

По словам Верещук, вскоре появились сигналы о том, что российские военные вопреки договоренностям, обстреливают направление движения гуманитарного груза.

Позже в Минобороны сообщили, что россияне не выпустили детей, женщин и пожилых людей из города. Враг начал атаку именно в направлении гуманитарного коридора.

Напомним, двумя днями ранее сообщалось, что в Мариуполе сорвана вторая попытка эвакуации гражданских.