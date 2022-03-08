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Появились кадры разбитого российской авиацией города Изюм

Жители Изюма остались без света, газа и воды. Гуманитарную помощь российские военные также не впускают.
Появились кадры разбитого российской авиацией города Изюм

В соцсетях появились кадры города Изюм Харьковской области, который пострадал от российских авиаударов.

На фото и видео показаны разбитые дома и усыпанные обломками улицы.

Отмечается, что в результате бомбежки местные жители остались без света, газа и воды. Гуманитарную помощь также не впускают.

Напомним, за минувшие сутки при авиаударах РФ в трех регионах погибли около 20 украинцев.

Ранее также сообщалось, что по Изюму ударила российская авиация. Местные жители рассказывали, что взрывы были в центре города.

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