Появились кадры разбитого российской авиацией города Изюм

Жители Изюма остались без света, газа и воды. Гуманитарную помощь российские военные также не впускают.

В соцсетях появились кадры города Изюм Харьковской области, который пострадал от российских авиаударов.

На фото и видео показаны разбитые дома и усыпанные обломками улицы.

Отмечается, что в результате бомбежки местные жители остались без света, газа и воды. Гуманитарную помощь также не впускают.

Напомним, за минувшие сутки при авиаударах РФ в трех регионах погибли около 20 украинцев.

Ранее также сообщалось, что по Изюму ударила российская авиация. Местные жители рассказывали, что взрывы были в центре города.