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Число беженцев из Украины достигло 2 млн - ООН

Менее чем за две недели войны с Россией Украину покинуло около 5% населения и отток продолжается.
Число беженцев из Украины достигло 2 млн - ООН

С начала вторжении России в Украину 24 февраля страну покинули 2 млн человек. Об этом во вторник, 8 марта, сообщил глава агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН Филиппо Гранди. 

"Сегодня отток беженцев из Украины достигает двух миллионов человек", - написал Гранди.

Напомним, что украинские беженцы получили право жить в ЕС в течение трех лет. 

 

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