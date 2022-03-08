Число беженцев из Украины достигло 2 млн - ООН

Менее чем за две недели войны с Россией Украину покинуло около 5% населения и отток продолжается.

С начала вторжении России в Украину 24 февраля страну покинули 2 млн человек. Об этом во вторник, 8 марта, сообщил глава агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН Филиппо Гранди.

"Сегодня отток беженцев из Украины достигает двух миллионов человек", - написал Гранди.

Напомним, что украинские беженцы получили право жить в ЕС в течение трех лет.