В Херсонской области сбит вражеский самолет – Геращенко

Силы сопротивления на временно оккупированной территории Херсонщины из Stinger сбили самолет над Белозеркой.

В Херсонской области уничтожен российский самолет. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram во вторник, 8 марта.

"Сегодня утром, наши силы сопротивления на временно оккупированной территории из Stinger сбили фашистский самолет над Белозеркой. Один пилот точно жив остался – катапультировался. А жаль… Обломки упали на Кизомыс", – написал Геращенко.

Напомним, вечером 7 марта Вооруженные силы Украины сбили над Киевом два самолета российских оккупантов. Один был уничтожен системой ПВО, а другой – в воздушном бою.

При этом с начала войны российская армия потеряла в Украине 48 самолетов и 80 вертолетов.