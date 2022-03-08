В ОП назвали ошибку России на переговорах

Чем более жесткие ультиматумы звучат от России, тем более упорное сопротивление украинского народа, говорит Подоляк.

Выдвижение ультиматумов на переговорах с Украиной было ошибкой российских властей, Киев на них не пойдет. Об этом во вторник, 8 марта, рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который является членом украинской делегации на переговорах.

"Владимир Зеленский говорит о том, что переговоры, особенно, когда за столом сидит страна, явно умеющая защищать свои интересы, это двухсторонняя дорога. Предложение на предложения. И предложения должны быть адекватными. В свою очередь, российская сторона, ошибочно оценив свой потенциал, изначально сделала ошибочный выбор – ставить ультиматумы. Чем более жесткие ультиматумы от них звучат, тем более упорное сопротивление народа. Тем больше мобилизуются украинцы", - говорит Подоляк.

Замглавы ОП в очередной раз заявил, что Украина на ультиматумы не согласится.

"Очевидно, что мы никакие ультиматумы принимать не будем, чего бы они ни касались. За нами реально десятки миллионов украинцев. И вряд ли за какими-либо ультиматумами из Москвы стоят десятки миллионов россиян. Это только пропагандистские мифы. Наша позиция проста: переговоры должны быть реальными и адекватными. Это сделает их предметными. А предметные переговоры не приемлят ультимативной тональности. Чем быстрее российская сторона с этим согласится, тем меньше потерь понесет, прежде всего, и сама Россия в результате этим согласится, тем меньше потерь понесет, прежде всего, и сама Россия в результате этой войны", - заявил Подоляк.

По итогам третьего раунда переговоров с РФ Подоляк сообщил, что есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров.

Также стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проведет очные переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым 10 марта в турецкой Анталии.