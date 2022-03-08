Эвакуация из Сум приостановлена из-за обстрела – нардеп

Направление выезда из города уже обстреливают российские танки. Автобусы уехали в депо вместе с пассажирами.

По маршруту "зеленого коридора" для эвакуации мирного населения из Сум началась стрельба, в том числе слышны звуки танков. Эвакуация из города приостановлена. Об этом сообщил нардеп от Слуги народа, глава Сумской областной организации партии Михаил Ананченко во вторник, 8 марта.

По его словам, зеленый коридор снова заработает только после прекращения стрельбы.

"Без команды и прекращения просим никого не уезжать", – подчеркнул нардеп.

Нардеп Алексей Гончаренко также заявил, чо эвакуация из Сум не завершена.

"На 13:00 планировался выезд из Сум второй колонны – оккупанты сорвали. Пишут, что направление выезда из города уже обстреливают российские танки. Автобусы уехали в депо вместе с пассажирами", – отметил он.

Напомним, утром 8 марта в Сумах заработал гуманитарный коридор для эвакуации жителей города Сумы в Полтаву. Около 13:00 колонна транспорта с эвакуированными из Сум заехала на территорию Полтавской области.